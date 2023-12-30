В Воздушных силах Украины сделали заявление о ночной атаке РФ.

Ночью Россия запустила территориями Украины очередную партию ударных дронов: вражеские "птички" летели с мыса Чауда (территория временно неподконтрольного Украине Крыма).

В Воздушных силах ВСУ отчитались о событиях ночи и уточнили, что и где смогли сбить украинские силы ПВО. Результат таков: ночью ликвидировано пять дронов из десяти.

"Пять беспилотников сбиты противовоздушной обороной в пределах Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что основной удар врага касался прифронтовой зоны Херсонской области.

Над Россией ночью летали БПЛА

Утром 30 декабря Минобороны России выступило с заявлением: "террористический киевский режим" атаковал российские территории 32-я БПЛА. Факт того, что неизвестные дроны действительно летали над рядом областей РФ подтверждают видео со взрывами, которые россияне утром выложили в сеть.

Пока последствия атаки непонятны, однако вражеское Минобороны жаловалось, что ПВО РФ была вынуждена работать в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях.

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