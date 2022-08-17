Россия хочет использовать Керченский мост, чтоб перекинуть вооружение из России в Крым.

Российские оккупанты решили временно перекрыть Керченский мост для проезда гражданских. Это делается для достижения сразу нескольких целей.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, в первую очередь Россия хочет остановить массовый выезд людей из оккупированного Крыма, которые бросились бежать после взрывов на полуострове. Это поможет создать картину для СМИ, что якобы никто из захваченного полуострова не уезжает, так как опасности нет.

По мнению Хланя, главная цель перекрытия моста - это перекидывание техники и вооружения из России в Крым.

Помимо этого россияне пытаются восстановить разрушенные ими же мосты в Херсонской области. Также они пытаются отремонтировать мост на дамбе в Новой Каховке, который после удара ВСУ не подходит для движения военной техники. Оккупанты упорно налаживают эти мосты с левого на правый берег Днепра.

Как ранее сообщал УНИАН, на Крымском мосту образовались очереди желающих покинуть полуостров после взрывов в Джанкое.

По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, возгорание произошло в российской воинской части в Азовском. Депутат Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, уточнил о детонации склада боеприпасов оккупантов.

Позже кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога, сообщавшая полуостров с материковой частью Украины.

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