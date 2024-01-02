На сегодняшний день ВПК России может только обслуживать и ремонтировать МиГ-31 и его узлы.

2 января российские захватчики выпустили по Киеву 10 ракет Х-47М2 "Кинжал" и все 10 были сбиты и это крупнейшее единовременное применение данных ракет. Военный эксперт Александр Коваленко задался вопросом, почему было выпущено 10 ракет, а не 12.

"Данный вопрос у меня возник в связи с тем, что носителей Х-47М2 "Кинжал", перехватчиков МиГ-31К, всего эскадрилья - 12 перехватчиков. Так, если запускаете 10, отчего же не 12 уж? Дело в том, что в декабре 2022 года в Беларуси было зафиксировано возгорание двигателя одного из российских МиГ-31К. А в начале 2023 года другой МиГ-31К был эвакуирован из РБ для ремонта", - написал он.

По его словам, фактически, один из МиГ-31К так и не вышел из ремонта, а у второго регулярный помпаж двигателя, что делает выполнение боевых заданий рискованным занятием. И сегодняшний пуск 10 ракет, вместо 12, лишь подтверждает эту информацию.

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"Перехватчики МиГ-31 производились с 1975 по 1994 года, то есть, самому новому из них 29 лет. После прекращения производства истребителей постепенно было свёрнуто и серийное производство двигателей Д-30Ф6. На сегодняшний день ВПК России может только обслуживать и ремонтировать МиГ-31 и его узлы, а количество запчастей и узлов на хранении болезненно уменьшается, с учётом активности полётов данных самолётов", - написал он.

Атака "Кинжалами" на Киев - детали

В ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения различных типов, как это было 29 декабря 2023 года, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам главнокомандующего, Силами и средствами Воздушных Сил, при взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожены 72 воздушные цели, в частности 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

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