Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия уже использовала все свои "козыри" в войне против Украины.
Об этом он написал в микроблоге Twitter.
По его словам, вся политика Кремля строится на игре в "повышение ставок", поэтому другие страны боятся его разозлить.
"Многие еще опасаются "разозлить" ... медведя. Но все, что могла показать Россия, кроме оружия массового поражения, показано. Все козыри использованы. Все остальное - пропаганда. Не надо бояться. Надо усиливать помощь", - подчеркнул он.
Напомним, что сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.
УНИАН сообщал, что 4 марта российские войска оккупировали Запорожскую АЭС. Они неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.
Сегодня впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети.
Украина неоднократно обращалась за помощью в Международное агентство по атомной энергии, однако миссия МАГАТЭ до сих пор не смогла приехать на станцию.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Россия прибегает к ядерному шантажу, чтобы "выпросить переговоры".