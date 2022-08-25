Он призвал усилить помощь Украине.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия уже использовала все свои "козыри" в войне против Украины.

Об этом он написал в микроблоге Twitter.

По его словам, вся политика Кремля строится на игре в "повышение ставок", поэтому другие страны боятся его разозлить.

"Многие еще опасаются "разозлить" ... медведя. Но все, что могла показать Россия, кроме оружия массового поражения, показано. Все козыри использованы. Все остальное - пропаганда. Не надо бояться. Надо усиливать помощь", - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

УНИАН сообщал, что 4 марта российские войска оккупировали Запорожскую АЭС. Они неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

Сегодня впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети.

Украина неоднократно обращалась за помощью в Международное агентство по атомной энергии, однако миссия МАГАТЭ до сих пор не смогла приехать на станцию.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Россия прибегает к ядерному шантажу, чтобы "выпросить переговоры".

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