В частности, оккупанты могут вернуться к тактике мая-июня 2023 года, когда по Украине выпускали по 15-30 ракет, но с небольшим интервалом между ударами.

За последние несколько дней российские оккупационные войска выпустили по Украине сотни ракет и дронов. В дальнейшем враг может использовать два сценария, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Первый – это продолжить массированные удары комбинированной компонентой, как и в минувшие дни, но в таком случае их ресурс истощится уже через 4-5 такого уровня интенсивности ударов. При этом с учетом использования авиационной и впоследствии морской компоненты для ударов, паузы между этими ударами будут составлять 72 часа и более, возрастающие по мере истощения", – объяснил эксперт.

По его словам, есть и другой вариант – российское командование может перейти на сценарий мая-июня 2023 года, когда по Украине наносились удары более ограниченным боекомплектом. Тогда оккупанты выпускали по 15-30 ракет, но почти каждую ночь или с интервалом в 2-3 дня.

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"В таком случае, нынешнего потенциала им может хватить от 10 (по максимуму – 30 ракет) до более 20 (по минимуму – 15 ракет) ударов. То есть, если они перейдут на минимальный показатель БК, то выведут системность ударов до полутора месяца с периодичностью в 48 часов. И не забываем про непрекращающееся производство. С другой стороны, не думаю, что они настолько будут истощать свой боекомплект, а это значит, что даже при использовании сценария с минимальным БК, их потенциал не сможет вытянуть системность большую чем в мае – июне 2023. Ресурса не хватит", – констатировал Коваленко.

Удары РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние 5 суток российские оккупационные войска выпустили по Украине не менее 500 ракет и дронов.

Наиболее массовыми стали атаки 29 декабря и 2 января. В частности, первый массированный ракетный удар в 2024 году пришелся в основном на Харьков, Киев и Киевскую область. Погибло 5 человек, а число пострадавших превысило 120.

Forbes подсчитало, что атака по Украине 2 января обошлась России в 620 млн долларов. При этом на массированный удар 29 декабря Россия потратила более $1,27 миллиарда.

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