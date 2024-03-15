О том, что Одессе нужна сильная ПВО, говорилось регулярно и постоянно, отметил обозреватель.

Удар по Одессе 15 марта из ОТРК "Искандер" подтвердил актуальность усиления системы противовоздушной обороны в городе, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"В 2023, когда одесская портовая инфраструктура оказалась под массированным ракетным террором россиян, о том, что Одессе нужна ПВО, перехватывающая баллистику и гиперзвук, говорилось регулярно и постоянно", - напомнил он.

При этом Коваленко добавил, что 23 июля 2023 года по Одессе был нанесен один из наиболее массированных ракетных ударов.

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"Тогда был разрушен российской ракетой Спасо-Преображенский собор, к слову, Московского патриархата. В августе 2023 Италия пообещала, а в феврале 2024 подтвердила намерение принять участие в восстановлении собора… Вместо того, чтобы восстанавливать эту клоаку РПЦ, лучше бы Италия направила эти средства на приобретение для Одессы ЗРК SAMP/T. Но, нет…" - отметил эксперт.

По его словам, из-за этого у России остается возможность, беспрепятственно наносить удары по Одессе "Искандерами".

Удар России по Одессе 15 марта

Как писал УНИАН, российские войска 15 марта ударили ракетами "Искандер" по Одессе.

По состоянию на 16:30, количество жертв удара в Одессе возросло до 16 человек. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, 73 человека получили ранения различной степени тяжести.

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