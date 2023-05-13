Правоохранители открыли уголовное производство.

В результате российского удара по Константиновке Донецкой области погибли два человека, еще десять человек получили ранения, среди убитых и пострадавших есть подростки.

Как сообщает Офис генпрокурора, правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Так, среди погибших 15-летняя девушка, а среди раненых двое подростков 15 и 16 лет. "Они доставлены в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи", - добавили в ОГПУ.

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В результате обстрела также повреждены и разрушены многоэтажные и частные дома, АЗС, аптеку и магазины.

По данным правоохранителей, предварительно, российские военные ударили по Константиновке из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Обстрелы РФ - последние новости

Российские оккупанты систематически обстреливают прифронтовые населенные пункты Донецкой области из артиллерии и минометов.

В частности, в течение 12 мая в результате российских обстрелов в области ранены четверо гражданских: двое в Дружковке и по одному в Константиновке и Георгиевке.

Всего с начала полномасштабного вторжения из - за вражеских обстрелов в Донецкой области Погибло 1 тыс. 502 человека, а еще 3 тыс. 504 - получили ранения.

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