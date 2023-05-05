Он также участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Вследствие российской атаки Херсонщины в среду, 3 мая 2023 года, погиб врач-онколог Александр Моргунов. Он посвятил медицине более 40 лет и спас тысячи жизней.

О гибели врача сообщили в Херсонском областном онкологическом диспансере. Там рассказали, что Александр Моргунов также участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.

"32 года работал в Херсонском областном онкологическом диспансере: сначала врачом-онкогинекологом, а с 2006 года на должности заведующего гинекологическим отделением. Тысячи выполненных операций, десятки тысяч спасенных жизней и вылеченных пациенток", – говорится в сообщении.

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Коллеги вспоминают Александра Моргунова как профессионала своего дела, наставника молодежи, надежного и ответственного коллегу, милосердного врача и доброго товарища.

Обстрел Херсонщины 3 мая

3 мая российские оккупационные войска устроили массированный обстрел Херсонской области. По состоянию на утро 4 мая сообщалось, что в результате кровавой атаки погибли 23 человека, еще 46 человек, среди которых двое детей, получили ранения.

В память об убитых гражданских жителях в Херсоне и области объявили трехдневный траур. В ОВА отметили, что российские войска цинично обстреляли железнодорожный вокзал, супермаркеты, автозаправку, жилые кварталы Херсона и дворы домов.

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