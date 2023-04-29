Среди пострадавших 16-летняя девушка, которую госпитализировали с тяжелыми ожогами.

В течение суток оккупационные войска более 30 раз атаковали гражданское население Донецкой области, а сегодня утром ударили дронами, в результате чего один человек погиб, еще 11 ранены.

Об этом сообщили в Нацполиции. "Армия РФ накрыла огнем 12 населенных пунктов. Уничтожено и повреждено 65 гражданских объектов - 47 жилых домов, аптеку, школу, кафе, рынок, магазины, помещения завода, водопровод, Теплосеть, гражданские авто", - уточнили в Нацполиции.

Также там добавили, что из "Градов" россияне обстреляли Торецк, в результате чего там погиб человек, есть раненые, повреждены 16 частных домов, социальная и критическая инфраструктура.

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"В результате вражеских атак есть раненые в Бахмуте, Очеретином и Часовом Яру", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сегодня в 4:50 оккупанты атаковали беспилотниками Малотарановку Краматорского района, повредили 8 частных домов и гараж. Ранены два человека, среди них - ребенок. Как уточнили в офисе генпрокурора, ранения получили женщина и ее 16-летняя дочь, которая с ожогами 2-3 степеней доставлена в больницу.

Как добавил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, 15 раз под обстрелы из разного оружия попадала Авдеевка. "Город продолжают ровнять с землей. На этот раз пострадали жилой сектор, промзона, АКХЗ, автобаза и территория кемпинга. Информация о раненых и погибших не поступала", - сообщил он.

Ситуация в Донецкой области

24 апреля оккупанты убили двух жителей Донетчины - в Шахтерском, еще 13 человек в области были ранены. А за 26 апреля россияне убили трех жителей Донетчины: в Константиновке, Дилиевке и Звановке

Всего в Донецкой области идут ожесточенные бои на нескольких направлениях - Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

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