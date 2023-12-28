После спецопераций Вооруженных сил Украины и разведки для российских войск во временно оккупированном Крыму не осталось безопасных мест.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Общественном. По его словам, уже несколько месяцев захватчики занимаются передислокацией инфраструктуры Черноморского флота и других объектов из Крыма в Новороссийск.
"Это касается как перебазирования части судов, так и переноса штабной инфраструктуры. Это собственное молчаливое признание со стороны агрессора, что ситуация в Крыму для них значительно ухудшилась", – пояснил Юсов.
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В ночь на 26 декабря во временно оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы. ВСУ ударили по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск".
По данным МВД Украины, Черном и Азовском морях, с учетом морской охраны, сейчас находится около 80 российских кораблей. В то же время боевое "ядро" составляет около 30 судов – в частности, сторожевые и патрульные катера, а также подводные лодки. Представитель ведомства отмечал, что российским военным кораблям негде спрятаться в Азово-Черноморском регионе от возможности поражения украинскими защитниками.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на сегодняшний день ВСУ уже уничтожили 20% кораблей ЧФ РФ.