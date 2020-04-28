ICG убеждена, что ослабление санкций против РФ поможет завершить войну на Донбассе

Доклад по войне на Донбассе был подготовлен, среди прочего, на основе консультаций с официальными лицами из Украины, России, стран ЕС и НАТО, отметили в ICG.

Международная кризисная группа (International Crisis Group, ICG) убеждена, что Россия воспринимает войну в Украине как «противостояние с Западом», поэтому нужно, чтобы РФ «почувствовала себя в большей безопасности», в частности стоит ослабить против нее санкции, введенные из-за развертывания вооруженного конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма.

Об этом сообщает DW со ссылкой на текст доклада.

По словам членов этой группы, любое мирное урегулирование конфликта на Донбассе должно принимать во внимание не только ситуацию в Украине, но и более широкий контекст безопасности в Европе.

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«ЕС, НАТО и их государства-члены, включая США, должны начать искать новые подходы к европейской безопасности с Москвой (...) даже в то время, когда они поддерживают усилия Киева прекратить бои в Украине», – призывают авторы доклада.

Целью нового диалога должна быть ситуация, когда бы «Россия, ее соседи и континент» почувствовали бы себя в большей безопасности.

Кроме того, члены группы убеждены, что решение конфликта на Донбассе невозможно без диалога с Россией по безопасности в Европе. В документе также указывается на необходимость пересмотреть санкционный режим и «разрешить снятие некоторых ограничений, если Россия будет способствовать настоящему прогрессу на пути к миру».

Авторы доклада утверждают, что предоставление Украине оружия никак не способствует урегулированию войны на Донбассе.

ICG - это аналитический центр с главным офисом в Брюсселе. В нем работают около 120 сотрудников во многих странах, в частности, в Киеве и Москве.

Доклад по войне на Донбассе был подготовлен, среди прочего, на основе консультаций с официальными лицами из Украины, России, стран ЕС и НАТО, отметили в ICG.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства по прекращению огня и девять раз обстреляли позиции Объединенных сил.