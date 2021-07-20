Украинцам на оккупированных территориях предлагается "голосовать" в режиме онлайн.

Жители ОРДЛО, которым незаконно выдали российские паспорта, получат возможность "проголосовать" на выборах депутатов Госдумы РФ в режиме онлайн.

Об этом сообщает "ТАСС", ссылаясь на проект постановления Центризбиркома РФ.

"На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183", - говорится в документе.

"Избиратели" из Донбасса также должны быть пользователями российского единого портала госуслуг с подтвержденной учетной записью.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Одновременно с выборами в Госдуму состоятся выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших администрацию будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины считают, что Российская Федерация сознательно разрушает Минские договоренности путем раздачи паспортов жителям Донбасса.

В апреле 2019 года Украина и международное сообщество, в частности члены Совета безопасности ООН, осудили решение РФ ввести упрощенный порядок предоставления российского гражданства украинцам на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

За два года более полумиллиона жителей ОРДЛО получили российские паспорта.

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Автор: Дмитрий Захаров