Речь идет о возможном продвижении врага с выходом на Уманское и Яснобродовку.

Оккупанты продолжают давить на позиции Сил обороны Украины к западу от захваченной Авдеевки и создают опасность для одного из поселков. Об этом рассказал в эфире телемарафона военный аналитик Сергей Грабский.

"Мы говорим сегодня о чрезвычайно угрожающей ситуации западнее Авдеевки, а если быть более точным, то это направление Первомайского. Там враг пытается продвинуться вдоль дороги на Нетайлово с выходом на Уманское и Яснобродовку", - объясняет Грабский.

По его словам, РФ пытается любой ценой захватить новые украинские территории, в частности, об этом свидетельствует и недавний удар врага с использованием большого количества бронетехники.

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"Там ситуация крайне сложная, мы помним ту отчаянную атаку россиян силами танкового батальона - 36 танков, 12 БМП, половина из которых была уничтожена. С нашей точки зрения - это была выдающаяся победа. Но противник меряет эту войну другими категориями и для него важна территория, а не потери. Поэтому они отчаянно продолжают лезть вперед. Ведь это позволит врагу обойти наши позиции в Бердичах и Семеновке, и ударить с тыла", - говорит Грабский.

Кроме того, эксперт объяснил, как в таких условиях Украина продолжает строить линию обороны, учитывая, что фронт постоянно движется и время от времени украинским защитникам приходится отступать.

"Военная наука в таких случаях говорит только одно, что надо маневровыми действиями и контрударами, контратаками останавливать продвижение врага, создавать так называемую зону безопасности, за которой можно создавать позиции. Речь не идет об удержании каждого клочка территории, ведь это невозможно. На особо угрожающих направлениях нам надо устанавливать линию обороны в тылу", - отмечает Грабский.

Российско-украинская война продолжается - важные новости

Накануне Генштаб сообщал, что РФ усилила давление на одном из направлений и продолжает штурмовать позиции Сил обороны Украины в районе Авдеевки.

Зато украинские войска продолжают наносить врагу рекордные потери - только за прошедшие сутки Силы обороны поразили 11 танков, 18 ББМ и 30 артсистем.

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