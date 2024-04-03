В то же время оккупанты пытаются выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра в Херсонской области.

За прошедшие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений. Враг продолжает давить на всех направлениях.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена 1 атака в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

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На Лиманском направлении воины отбили 10 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг атаковал 6 раз в районах населенных пунктов Спирное, Клещеевка, пытаясь улучшить тактическое положение. Все атаки были отбиты.

На Авдеевском направлении, наши защитники отбили 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки оккупанты 8 раз атаковали позиции наших войск.

Война в Украине - Россия готовит новое наступление

Аналитики Института изучения войны отметили, что российские оккупационные войска весной продолжат попытки локальных атак и попытаются подготовиться к новому наступлению этим летом.

При этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что РФ может планировать новое крупное наступ ление летом этого года.

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