По оценке аналитиков, усилия Кремля по подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне несовместимы с масштабами боевых действий.

Россия пытается скрыть значительные потери техники в войне в Украине. После начала полномасштабного вторжения, по данным Oryx, российские военные потеряли 1012 танков в Украине, а еще 546 - захватили ВСУ. Это почти половина всех танков, которые отправила РФ в Украину.

Этого достаточно, чтобы оснастить более чем 15 танковых полков или бригад или около 150 батальйонно-тактических групп, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается, президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и поручил агентству оказать поддержку субъектам федерации в развитии производства беспилотных авиационных комплексов. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев 9 февраля посетил танковый завод в Омской области и заявил о необходимости увеличить производство различных вооружений якобы из-за увеличения западной помощи Украине.

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По мнению аналитиков, российским военным необходимо быстро пополнить эти потери в танках, чтобы сохранить способность вести крупномасштабные механизированные маневровые боевые действия в преддверии возможного наступления на востоке Украины. Эксперты отмечают, что заявлением об ответе на западную помощь Украине Медведев, вероятно, пытался скрыть, что необходимость увеличения производства связана с существенными потерями РФ на фронте.

"Усилия Кремля по постепенной подготовки оборонно-промышленной базы России к затяжной войне, избегая при этом широкой мобилизации российской экономики, как и раньше, несовместимы с масштабами войны, которую российские военные ведут в Украине, и масштабами потерь российской военной техники", - отмечают эксперты.

Потери РФ в войне в Украине

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 9 февраля общие потери среди личного состава россиян достигли отметки 135 тысяч 10 особей.

Также Россия недосчиталась 3 тысяч 255 танков, 95 самолетов, 285 вертолетов, 18 кораблей и катеров.

В то же время, как пишет Foreign Policy, российские оккупационные войска готовятся к новому наступлению на Украину. РФ уже подготовила для будущего удара 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов.

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