Российский план вторжения, скорее всего, был основан на ошибочном предположении, что армия РФ встретит ограничен сопротивление и сможет быстро окружить и обойти населенные пункты.

Просчет РФ по войне в Украине привел к значительным потерям снижения возможностей армии России.

Об этом сообщает разведка Британии.

В ведомстве отметили, что недооценка Россией украинского сопротивления и ее планирование по "лучшему сценарию" привели к очевидным оперативным неудачам, не дав президенту Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в День Победы 9 мая.

Российский план вторжения, скорее всего, был основан на ошибочном предположении, что армия РФ встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить и обойти населенные пункты.

"Это предположение заставило российские войска попытаться провести начальный этап операции с легким, точным подходом, предназначенным для достижения быстрой победы с минимальными затратами. Этот просчет привел к непосильным потерям и дальнейшему снижению оперативной направленности России", - отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что война в Украине - это "предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО. В то же время, несмотря на прогнозы многих аналитиков и военных экспертов, президент РФ не объявил войну Украине и мобилизацию в России.

Кроме того, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявил, что речь Путина на военном параде в Москве 9 мая показала, что у него нет оснований объявлять о победе в Украине.

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