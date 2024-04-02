Российские танки и БТРы наталкивались на украинские мины, дроны и противотанковые ракеты.

6-й танковый полк армии РФ совершил крупнейший танковый штурм войны. Впрочем, это стало его крахом.

Как пишет Forbes, когда российские полки заняли руины Авдеевки, а затем продолжили атаковать на запад, одно ключевое российское подразделение ждало.

6-й танковый полк был оперативным резервом 90-й танковой дивизии - ее подразделением "прорыва". Если бы российские войска обнаружили слабость украинской обороны возле Авдеевки, то задачей 6-го полка было использовать эту слабость и прорваться в украинский тыл.

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В субботу 90-я дивизия послала 6-й танковый полк в прямой штурм неповрежденных оборонительных позиций украинской 25-й бригады, входящей в состав элитных десантно-штурмовых войск Украины, к западу от села Тоненькое.

Дневной штурм 6-го полка был одним из крупнейших, если не самым большим, бронетанковым штурмом войны России против Украины. По данным Украинского центра оборонных стратегий, полк "немного продвинулся на северо-запад от села".

"Но недолго. Штурм завершился катастрофой для россиян, когда 48 единиц 6-го танкового подразделения - 36 танков Т-90 и 12 БМП с экипажем сотни бойцов - попали на минное поле. Тогда украинские десантники выпустили противотанковые ракеты, что они хорошо умеют, а также запустили оснащенные FPV-дроны", - пишет издание.

Украинцы "отбили этот первый массированный штурм". 6-й танк отступил, оставив позади 20 разбитых машин и десятки трупов.

"Можно сделать два важных наблюдения. Во-первых, российские силы в этом районе не потеряли способности или достаточных ресурсов для проведения операций на уровне выше батальона. Это вызывает беспокойство, поскольку, несмотря на значительные потери, эквивалентные уничтожению целой дивизии или неукомплектованного корпуса в Авдеевке, возможность собрать усиленный танковый батальон представляет угрозу для обороны Украины", - отметила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Украинцы изо всех сил борются за укомплектование и снабжение своих передовых позиций, поскольку ожидают отложенной помощи от США, а также принятия нового закона о мобилизации.

Второе наблюдение Frontelligence Insight является более обнадеживающим для Украины.

"По сообщению, 6-му полку была поставлена задача вскрыть бреши в обороне и продвигаться дальше вглубь территории Украины. Это хорошая новость для Украины, поскольку использование эксплуатационной силы для создания прорыва свидетельствует о том, что российские силы сталкиваются со значительными вызовами и принимают достаточно отчаянные меры", - пишут аналитики.

Другими словами, 90-я дивизия, возможно, поняла, что не достигает прогресса, которого планировала достичь, и оказалась нетерпеливой. Она развернула свой полк прорыва перед минами украинской обороны.

Силы, созданные для того, чтобы прорываться в тыл украинцев, отчаянно бросились на мины, беспилотники и противотанковые ракеты украинских десантно-штурмовых сил.

Танковый штурм в Тоненьком

Как сообщал УНИАН, Россия под Авдеевкой осуществила одно из крупнейших танковых нападений за всю историю войны, но ВСУ не только его успешно отбили, но и нанесли врагу сокрушительное поражение - россияне потеряли треть своих танков.

Так, Россия атаковала с помощью 36 танков и 12 боевых машин БМП вдоль дороги от оккупированного Россией Тоненького до свободного села Уманское. Украинская 25-я бригада заметила колонну из 48 машин - и сильно ударила по ней. Как отметил OSINT-аналитик Kriegsforscher, уничтожено 12 танков и восемь БМП.

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