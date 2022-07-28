Россия в войне с Украиной терпит политическое поражение и не может достигнуть своих целей, которые были поставлены в самом начале конфликта.
Об этом заявил специалист в области проблем международной безопасности Юрий Федоров в интервью НВ.
"Прежде всего, Россия потерпела политическое поражение. Цели войны, которые были сформулированы Кремлем перед началом вторжения, а именно, капитуляция Украины, разрушение ее государственности, превращение в российский протекторат либо включение в некое союзное государство, не были достигнуты, да и не могли быть достигнуты", - объяснил эксперт.
По его словам, новой цели войны в Украине, которую РФ озвучила в конце марта, она пытается достичь до сих пор. Речь идет о частичной оккупации Украины, ограничение вооруженных сил и обязательство о нейтральном статусе.
Федоров добавил, что сложно назвать регионы, на которые распространяются амбиции российских властей.
"Возможно, это - территории, которые оккупированы в настоящее время. Или более амбициозные стремления, в том числе и Николаевская, Одесская, Харьковская области. Но ситуация на фронтах свидетельствует: достижения этих целей невозможны", - подытожил он.
Как ранее сообщал УНИАН, Украина снова может переломить ход войны.
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