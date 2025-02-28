Только по подозрению в шпионаже были задержаны почти три тысячи человек.

Российские спецслужбы постоянно меняют тактику работы в Украине, организуя провокации и диверсии.

Об этом в интервью Report заявил начальник департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины генерал полиции Вадим Дзюбинский.

"Мы понимаем, что на линии разграничения и фронте действуют активные диверсионные группы. Изначально провокации сводились к поджогу офисных помещений. Затем они начали поджигать военные машины, включая технику, принадлежащую Силам обороны. Сейчас их тактика изменилась - устанавливаются взрывные устройства, совершаются попытки подрыва административных зданий военкоматов и детонации возле полицейских участков", - рассказал он.

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Дзюбинский отметил, что в прошлом году произошло семь подобных инцидентов, все они были раскрыты, а преступники задержаны.

"Мы установили их связь со спецслужбами Российской Федерации. В целом полиция задержала 2 968 человек, занимавшихся коллаборационной деятельностью и диверсиями", - добавил представитель Нацполиции.

По его словам, фокус российских спецслужб постоянно меняется и перестраиваится: активные диверсионные группы действуют в том числе на линии соприкосновения и фронта - ими занимаются военные и полиция.

Информационная война против Украины

Ранее в СБУ заявили о том, что украинские правоохранители фиксируют значительную активизацию российских спецслужб в проведении информационно-психологических спецопераций в Украине. Это касается прежде всего информационных диверсий, направленных на раскол общества и искусственное распространение протестных настроений.

Одним из таких примеров информационной войны глава ГУР Кирилл Буданов назвал "раздувание" в социальных сетях количество конфликтов, возникающих между "бусифицированными" и ТЦК.

По его словам, в неделю происходит "примерно один-два резких случая" с участием ТЦК, то "может сложиться впечатление, что каждый день таких случаев по сто".

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