Инциденты с ТЦК случаются раз-два в неделю, но в сетях складывается впечатление, что их происходит сотня ежедневно, говорит глава ГУР.

Одним из самых больших вызовов стала массированная программа дезинформации, направленная Кремлем на подрыв мобилизации в Украине. Начальник Главного управления разведки Минобороны, генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью "Укринформу" сказал, что этот вражеский проект работает серьезно и имеет влияние на сознание украинцев.

По словам Буданова, украинская разведка использует нестандартные методы коммуникации, и, анализируя, можно сказать, что противодействовать российской пропаганде удается не всегда, но есть и успехи.

"Иногда удается, иногда нет. Я не буду говорить, есть и проигрыши наши, но есть и достижения. Здесь, думаю, все это поймут. Вариант нашей такой всегосударственной - пока не победы, давайте дипломатично скажем в этом смысле - это массированная программа дезинформации, которую они развернули по противодействию мобилизации", - подчеркнул Буданов.

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По его словам, надо признать, что эта "программа" врага работает серьезно и имеет влияние на сознание населения. Если взглянуть на реальность, то определенные инциденты случаются примерно раз-два в неделю. Однако "картинка" информационного пространства создает впечатление, что их происходит не менее сотни ежедневно. То есть, речь идет о классическом примере профессиональной информационной операции, которая формирует искаженное представление о действительности.

"Это и есть пример профессиональной специальной информационной операции по воздействию на сознание", - сказал Буданов.

Фактически, это старая советская школа, которая адаптировалась к новым реалиям, включая соцсети. Но глава военной разведки не согласен с теми, кто считает, что старые методы нужно полностью разрушить.

"В старой школе там все было правильно, я не разделяю мнение многих, что все старое разрушить и будем делать что-то новое, это не так, все оно работает", - подчеркнул Буданов.

По его мнению, если что-то работает, его нужно не отбрасывать, не реформировать, а именно совершенствовать.

Такая же ситуация и с дестабилизирующими вбросами. Если говорить об информационных атаках на военные комиссариаты, то сейчас к этому добавились и попытки расшатать политическую ситуацию в стране. Говорить, что Россия "хочет" это сделать - неправильно. Это уже происходит.

"Это происходит, давайте тоже признаем, происходит. Здесь, как говорится, много факторов влияет на это, но такая методическая работа, она же началась осенью 2023 года, именно направлена на подготовку к, как говорится, посеву недоверия к власти, это середина 2023 года", - сказал Буданов.

Работа ТЦК в Украине

Как писал УНИАН, бывший боец 110-й бригады, сейчас сотрудник Звягельского районного ТЦК и СП Александр Бондарчук рассказал, что во время вручения повесток и извещения о гибели военных сталкиваются с горем и одновременно агрессией людей, которые потеряли родственников.

Представителей военкоматов обвиняют во всех "смертных грехах" - в коррупции в медицинских учреждениях, "дырявых границах" и тому подобное. Похожие трудности возникают и с мобилизационными повестками, бывает, что работника ТЦК, который сам недавно вернулся с фронта, обвиняют и оскорбляют.

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