Сейчас штурмовые действия врага на Запорожском направлении не столь активны, как это было в прошлом месяце.

Российские оккупанты постоянно проводят разведку на Запорожском направлении, сообщил в эфире "КИЕВ24" спикер легиона "Свобода" Константин Денисов.

"Постоянно проводят разведку - аэроразведку, также у них здесь есть разведывательные батальоны российской армии кадровые. Где-то пытаются найти слабые места и там и совершают штурмовые действия. Постоянно работает их авиация, пытается охотиться то ли за передвижением нашей техники, то ли за теми или иными позициями украинских защитников", - рассказал Денисов.

Он также добавил, что хоть активных штурмов на Запорожском направлении меньше, чем месяц или два назад - однако делать выводы пока рано.

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"Враг подтягивает резервы, приходит в себя. Также они поняли, что с нашей стороны там грамотная оборона. Они там порой пытаются применять их смертников. Их задача на мотоцикле или гольфкаре заскочить, обнаружить нашу огневую точку, героически погибнуть в бою. Но дальше на ту огневую точку нашу начинает наваливаться российская артиллерия или летит КАБ", - добавил Денисов.

По его словам, россияне сейчас здесь пытаются как можно сильнее подвинуть серую зону в сторону украинских позиций.

"Зайти они туда не могут, закрепиться нет, понятно. Они ее просто берут под огневой контроль и дальше пытаются так понемногу продавливать и продвигать в нашу сторону. К сожалению, серая зона в нашу сторону немного расширилась. Но это ни о чем не говорят. Те россияне, которые туда залетают - для них эта серая зона превращается в черную дыру. Потому что они там все и исчезают", - сказал Денисов.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия увеличила производство управляемых авиабомб в несколько раз. По его словам, это огромная проблема для войск на линии фронта.

Между тем издание The Sunday Times сообщает, что нехватка войск и усталость могут заставить правителя РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Вопрос лишь в том, кто сделает первый шаг.

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