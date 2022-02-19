Покидать ОРДЛО запретили мужчинам призывного возраста.

Российские пограничники заявили, что временно перекрыли выезд из России на оккупированные территории Донбасса, однако эвакуированных жителей продолжают принимать в приграничных регионах.

Об этом сообщает Интерфакс.

Пропуск людей из ОРДЛО организован через шесть автомобильных и два железнодорожных пункта пропуска в 8 места пересечения границы.

Сейчас российские пропагандистские СМИ заявляют об эвакуации населения временно оккупированных территорий Донбасса автобусами и поездами в Ростовскую область, где уже объявлен режим ЧС.

Омбудсмен Людмила Денисова подчеркнула, что такая принудительная эвакуация граждан Украины в Россию противоречит международному праву и призвала международное сообщество отреагировать на действия оккупантов.

Кроме того, Денисова считает, что эвакуация является признаком подготовки боевиков к провокациям на востоке. Местных жителей Денисова призвала сохранять спокойствие и не слушать оккупационные администрации.

В то же время мужчин призывного возраста из ОРДЛО не будут выпускать. Главари террористов сегодня, 19 февраля, опубликовали "указы" о всеобщей мобилизации населения перед якобы угрозой агрессии со стороны Украины.

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