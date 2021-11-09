Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной. Международные наблюдатели, проанализировав данные из сети, заметили новую переброску танков.
Об этом сообщает Bloomberg.
Батальон основных боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожный вокзал в Воронежской области, согласно видеозаписям по 7 ноября. О чем говорится в отчете, предоставленном агентству Janes в Лондоне.
Как пишет Janes, танки, похоже, направлялись на полигон Погоново за 250 км от Украины – на тот самый полигон, куда весной Россия уже отправляла дополнительные военные силы, вызвав обеспокоенность европейского сообщества.
Читайте такжеРоссийский журналист рассказал, планирует ли сейчас Путин нападать на УкраинуНеделю назад Janes сообщало о развертывании танков и самоходной артиллерии с одной и той же российской дивизии в Брянской и Курской областях рядом с северной границей Украины.
В отличие от весеннего развертывания войск, концентрация в ноябре происходит скрыто, часто – ночью и с помощью элитных наземных подразделений.
По словам представителей агентства, эти действия направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы.
Возможная эскалация на границе: что известно
Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.
Кроме того, в последние дни в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России.
По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание в последние недели - после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".
В Министерстве обороны Украины опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".
Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.