В районе Мирного российские командиры отправляют свои подразделения на "мясные" штурмы.

На Запорожском направлении 38-я отдельная мотострелковая бригада РФ понесла 95% потерь личного состава.

Об этом сообщило партизанское движение "Атеш". Сообщается, что агент движения из числа военнослужащих 38-ой ОБрП РФ сообщил о том, что на Запорожском направлении очень "ужасная ситуация".

"В районе боевых действий около населенного пункта Мирное российские командиры отправляют свои подразделения на "мясные" штурмы. Во время одного из таких штурмов с участием 38-й ОМБр, подразделение потеряло 95% личного состава", - рассказал агент движения.

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Агент добавил, что такие случаи не единичны на данном участке фронта. Акты саботажа помогут приумножить потери среди личного состава.

Ситуация на Запорожском направлении

Армия РФ накапливает резервы для активизации боевых действий на юге Запорожской области, заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

"Мало подается информации о том, что российская армия активно готовится к наступательным действиям в районе Работино. Россияне активно завозят в порт Мариуполя военное снаряжение и технику. Они пытаются полностью обеспечить группировку войск на юге. Думаю, что в ближайшее время они начнут активные боевые действия на юге Запорожской области и возможно юго-восточной части Донецкой области", - предупредил эксперт.

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