На спутниковых снимках видно, как после учений "Запад 2021" российские танки и пехота отправились на юг и запад РФ.

В последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной - чиновники США и ​​Европе с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников.

Кроме того, в последние дни в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, включая танки и ракеты, которые перевозят в южные и западные регионы России.

"Чем заняты российские войска, собирающиеся у границы с Украиной, неясно", - отмечает издание.

В США и ​​Европе на это обратили внимание в последние недели - после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Читайте такжеВойск РФ возле границы Украины сейчас больше, чем в 2014 году - ПентагонВ частности, как утверждает директор программы изучения России d некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которые базируются в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной.

Кроме того, по снимкам из космоса видно, что личный состав и технику 1-ой гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

Журналисты отмечают, что обострение на границе происходит на фоне ужесточения риторики Кремля в отношении Украины и первого применения Вооруженными силами Украины турецкого ударного беспилотника Bayraktar на Донбассе.

Автор: Станислав Кожемякин