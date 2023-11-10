Офис Генпрокурора сообщил о гибели человека и ранении 63-летнего дедушки.

Офис Генерального прокурора Украины показал ужасные кадры последствий утреннего удара армии РФ по Херсонской областной общине.

Там отметили, что враг реализовал очередное преступление против украинцев около 10:30, открыв огонь из артиллерии по пригороду. Из-за атаки РФ погиб 69-летний местный житель.

Еще один мужчина пожилого возраста получил осколочное ранение.

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"Он в состоянии средней тяжести госпитализирован", - сообщило ведомство.

Офис Генпрокурора инициировал дело против РФ по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По логову РФ в Скадовске есть мощный прилет

Сегодня росСМИ сообщили, что во временно оккупированном Скадовске (город в Херсонской области) произошел мощный прилет по "логову" армии РФ. Собственно, было повреждено двухэтажное здание, в котором располагалось так называемое "военное следственное управление Следственного комитета России в Скадовске".

Отмечалось, что в момент удара в здании были оккупанты. Как сообщала ASTRA, предварительно известно о 10 ликвидированных и 11 раненых захватчиках.

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