Россия утром ударила по Херсонской окружной громаде и убила человека / фото Офис Генерального прокурора Украины

Офис Генерального прокурора Украины показал ужасные кадры последствий утреннего удара армии РФ по Херсонской областной общине.

Там отметили, что враг реализовал очередное преступление против украинцев около 10:30, открыв огонь из артиллерии по пригороду. Из-за атаки РФ погиб 69-летний местный житель.

Еще один мужчина пожилого возраста получил осколочное ранение.

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"Он в состоянии средней тяжести госпитализирован", - сообщило ведомство.    

Офис Генпрокурора инициировал дело против РФ по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По логову РФ в Скадовске есть мощный прилет

Сегодня росСМИ сообщили, что во временно оккупированном Скадовске (город в Херсонской области) произошел мощный прилет по "логову" армии РФ. Собственно, было повреждено двухэтажное здание, в котором располагалось так называемое "военное следственное управление Следственного комитета России в Скадовске".

Отмечалось, что в момент удара в здании были оккупанты. Как сообщала ASTRA, предварительно известно о 10 ликвидированных и 11 раненых захватчиках.

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