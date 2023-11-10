В результате удара в Скадовске пострадали 11 захватчиков, выяснили журналисты.

В пока еще оккупированном РФ городе Скадовск Херсонской области в четверг, 9 ноября, был "прилет" в двухэтажное здание, в котором находилось так называемое "военное следственное управления Следственного комитета России в Скадовске".

Инцидент произошел по адресу ул. Портовая, 59, здание, в котором находились оккупанты, полностью уничтожено, сообщает ASTRA (позиционирует себя как издание независимых российских журналистов) в Telegram, ссылаясь на сведения источников.

"В результате обстрела здание было полностью уничтожено. По данным источников..., 10 человек погибли, 11 ранены", - отмечается на канале.

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9 ноября советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко написал, что в Скадовске есть попадание в здание бывшего колхоза "Советская Украина". По его сведениям, было минимум 15 раненых захватчиков и пятеро ликвидированных. Позже СМИ выяснили, что уничтожены несколько высокопоставленных российских офицеров.

Стоит отметить, что на украинской земле уже "минусовано" много оккупантов. Общие потери РФ на 10 ноября 2023 года в Украине составляют приблизительно 309 520 захватчиков.

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