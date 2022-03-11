Россия не сможет легитимизировать свое присутствие на ядерных объектах Украины / скриншот

Украинские АЭС, которые сейчас находятся под контролем оккупантов, должны быть полностью демилитаризованные, Украина не допустит легитимизации российского присутствия на ядерных объектах.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона.

По его словам, такую же позицию он высказал и в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ.

"Ядерные объекты должны быть демилитаризованы российской стороной, и Россия должна отказаться от любых попыток установить над ними контроль.(...) Если будут хоть какие-то попытки признать присутствие россиян на ядерных объектах Украины - мы за такие попытки будем грубо, но честно и справедливо "бить по рукам", - сказал он.

По словам Кулебы, глава МАГАТЭ выразил понимание и заявил, что разделяет этот подход.

"Но я хочу увидеть, как это работает на практике", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Кулеба встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в Анталии для обсуждения путей обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине в условиях вторжения России.

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