Украинские АЭС, которые сейчас находятся под контролем оккупантов, должны быть полностью демилитаризованные, Украина не допустит легитимизации российского присутствия на ядерных объектах.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона.
По его словам, такую же позицию он высказал и в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ.
"Ядерные объекты должны быть демилитаризованы российской стороной, и Россия должна отказаться от любых попыток установить над ними контроль.(...) Если будут хоть какие-то попытки признать присутствие россиян на ядерных объектах Украины - мы за такие попытки будем грубо, но честно и справедливо "бить по рукам", - сказал он.
По словам Кулебы, глава МАГАТЭ выразил понимание и заявил, что разделяет этот подход.
"Но я хочу увидеть, как это работает на практике", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 10 марта Кулеба встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в Анталии для обсуждения путей обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине в условиях вторжения России.
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