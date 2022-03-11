Украинские АЭС должны быть полностью демилитаризованы.

Украинские АЭС, которые сейчас находятся под контролем оккупантов, должны быть полностью демилитаризованные, Украина не допустит легитимизации российского присутствия на ядерных объектах.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона.

По его словам, такую же позицию он высказал и в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ.

"Ядерные объекты должны быть демилитаризованы российской стороной, и Россия должна отказаться от любых попыток установить над ними контроль.(...) Если будут хоть какие-то попытки признать присутствие россиян на ядерных объектах Украины - мы за такие попытки будем грубо, но честно и справедливо "бить по рукам", - сказал он.

По словам Кулебы, глава МАГАТЭ выразил понимание и заявил, что разделяет этот подход.

"Но я хочу увидеть, как это работает на практике", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Кулеба встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в Анталии для обсуждения путей обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине в условиях вторжения России.

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