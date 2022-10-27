Вряд ли получится полностью избежать плохого сценария, отметила Ирина Звягина.

Астролог Ирина Звягина предупредила об угрозе радикализации военной обстановки в Украине в ноябре.

Свой прогноз на ноябрь она опубликовала в Facebook.

"Астродинамика в ноябре сложная, – заявила астролог. – Худший вариант – взрывной или лавиноопасный разворот событий, ведущих к разрушению реальности в какой-то ее части. А если в индивидуальном случае – судьбы, благополучия… Вряд ли мы сможем полностью избежать плохого сценария, о чем свидетельствует характер затмения. И все же, определенный набор астрологических факторов говорит о том, что к краю пропасти мы подойдет, но избежим худшего".

По ее прогнозу, в ноябре украинцы не будут настроены платить цену, которая не окупается. Звягина отметила, что в ноябре Марс станет ретроградным в коридоре затмений, и это означает некий откат, остановку событий в крайней точке:

"Ретроградный Марс сковывает агрессию и инициативу, не склонен подвергать себя чрезмерным опасностям, просчитывает пользу от затраченных усилий и возможные жертвы".

Когда закончится война в Украине: прогнозы астрологов

Астролог и хиромант Владимир Бадиян назвал дату, когда война в Украине начнет угасать. По его прогнозу, это должно произойти в середине февраля.

Также по его прогнозу, в ноябре военная агрессия России усилится, самый опасный период – с 7 по 11 числа. Но в декабре наступит поворотный момент.

Ранее Звягина спрогнозировала, что развязанная Россией война против Украины не закончится до конца текущего года. Мало того, скорее всего, боевые действия затянутся до лета 2023-го.

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