Дальность ее полета – почти 400 километров.

В сети появилось якобы первое подтверждение боевого применения Россией авиационной ракеты Р-37 класса "воздух-воздух".

Опубликован кадр, на котором ракета указанного типа пролетает в небе над Украиной.

Дальность ее применения – почти 400 километров. Есть информация, что пуск, предположительно, мог быть произведен высотным истребителем МиГ-31БМ.

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Как известно, за последние два дня Россия запустила по Украине больше 100 ракет.

Авиационная ракета Р-37: что известно

Р-37 ("Стрела") – советско-российская ракета класса "воздух-воздух" большой дальности.

В настоящее время является наиболее дальнодействующей управляемой ракетой "воздух-воздух" в мире.

Тактико-технические характеристики

Скорость полета: 6М

Скорость полета поражаемых целей, км/ч: до 2500

Аэродинамическая схема: нормальная с крылом малого удлинения и большой хордой

Центровка: динамически неустойчивая

Длина ракеты: 4,20 м (РВВ-БД и Р-37М - 4,06 м)

Диаметр фюзеляжа: 0,38 м

Стартовая масса: 600 кг

Боевая часть: осколочно-фугасная массой 60 кг

Система наведения: инерциальная с радиокоррекцией и активным радиолокационным самонаведением на конечном участке траектории, головка наведения 9Б-1388.

На базе Р-37 разработана ракета "воздух-воздух" большой дальности Р-37М с назначенным сроком службы в 8 лет, которая может применяться с самолёта Су-35.

В 2020 году модификация ракеты Р-37М была интегрирована в комплекс вооружения истребителя пятого поколения Су-57, а также прошли испытательные пуски ракеты с борта Су-35С.