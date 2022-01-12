В США не понимают, зачем Россия накапливает войска возле границ Украины.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Венди Шерман отмечает, что представители Российской Федерации на заседании Совета НАТО-Россия не брали обязательства начать деэскалацию на границе с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шерман заявила на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета НАТО-Россия.

"Не было обязательства по деэскалации, нет... Позвольте мне добавить один момент: не было обязательства уменьшить напряжение, как и не было заявления, что они не собираются этого делать", - отметила Шерман.

При этом, из ее слов следует, что она сомневается относительно заявлений РФ о том, что якобы Украина представляет угрозу для России.

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По словам Шерман, реальность заключается в том, что Россия является великой и мощной страной, которая имеет наибольшую численность войск в Европе и вместе с Соединенными Штатами является крупнейшей ядерной державой на планете.

"И факт, что они (россияне) чувствуют угрозу со стороны Украины, меньшей демократии, которая до сих пор развивается, откровенно говоря, трудно понять. Зачем им нужно 100 тысяч военных на границе, которые, как они говорят, нужны не для вторжения, а для учений, когда сегодня утром сообщалось об учениях с боевой стрельбой? О чем это говорит? Это говорит о вторжении? Это говорит о запугивании? Речь идет о том, что она пытается вести подрывную деятельность? Не знаю. Но это не способствует дипломатии", - добавила заместитель госсекретаря США.

Она сказала, что Россия должна принять решение, а также надеется, что все руководители российских переговорных делегаций, которые на этой неделе участвуют в переговорах с США, НАТО и в рамках ОБСЕ, вернутся в Москву и проинформируют президента РФ Владимира Путина и придут к согласию, что дипломатия - это правильный путь.

Страны-члены НАТО во время ключевого спецзаседания в Европе 12 января отклонили требования России насчет "гарантий невступления Украины и Грузии.

Кроме того, в Альянсе подчеркнули, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах.

Переговоры с Кремлем происходили на фоне роста напряженности на российско-украинском пограничье, куда, по оценкам западных разведданных, МО РФ стянуло около 100 тысяч военных.

Россия называет вступление Украины в НАТО своими "красными линиями". В Кремле утверждают, что войска Альянса якобы угрожают нацбезопасности страны.

В то же время в НАТО неоднократно заявляли России, что судьбу принятия стран будут решать только члены организации и народы этих стран.

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