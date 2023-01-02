Обозреватель заявил о снижении эффективности ракетных атак России.

Следующий массированный ракетный удар по Украине (70-80 и более ракетами) Россия может нанести не ранее 10 января. На Рождество, 7 января, россияне тоже могут попытаться передать "поздравления", но только ограниченным потенциалом - 50-60 ракет, так как их накопительный потенциал составляет всего 5-7 ракет в сутки.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, к тому же на сегодняшний день можно фиксировать стабильную тенденцию снижения эффективности ракетных ударов России.

"Какова будет эффективность этих ударов? Уверен, что ниже нежели среднестатистические 10%. Поскольку все те объекты, которые могли бы этот процент повысить, под защитой. Все направления следования ракет и дронов изучены и ничем новым уже российские войска не удивят. То есть, что? Да. Деградация эффективности", - считает эксперт.

По его мнению, к какой-то момент эффективность массированного ракетного удара России по Украине окончательно выйдет к показателю, стремящемуся к нулю:

"И тут интереснее, что наступит раньше - именно этот выход к нулю или максимальное истощение ракетного потенциала России с учетом даже производства".

Ракетный удар на Рождество, 7 января - что сообщалось об угрозе

Никто не знает, нанесет ли РФ удар по Украине в канун и на Рождество, 7 января, отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат:

"Мы ожидаем, мы готовимся... Мы же видим, что три дня подряд идут атаки. Как они себе там спланировали, пока что мы не знаем".

Последние массированные атаки России иранскими дронами в Офисе президента Украины назвали "агонией" РФ.