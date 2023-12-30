Спутниковые снимки показал сотрудник Американского института предпринимательства (AEI).

Российская Федерация разместила на авиабазе Краснодарского края самолеты-ловушки, рассчитывая соответствующей хитростью запутать мир после декабрьской серии ударов по своим аэродромам.

Так, в Приморско-Ахтарске спутник зафиксировал на авиабазе силуэты нарисованных самолетов. Их РФ пытается выдать за настоящие. Показательные фото опубликовал сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк в соцсети X.

"Россия нарисовала самолеты-обманки на авиабазе в Приморско-Ахтарске, как показывают новые спутниковые снимки", - подписал он фото.

Также специалист напомнил, что упомянутая база - один из действующих объектов военной инфраструктуры РФ: самолеты, которые там дислоцируются, применяют для атак по Украине.

Брэди Африк также подметил, что ранее таким "изобразительным искусством" Россия отметилась на аэродроме в Ейске.

В декабря неизвестные дроны ударили по важному аэродрому РФ

Напомним, 17 декабря в Ростовской области авиация РФ столкнулась с очередными последствиями войны против Украины: в этот день неизвестные дроны атаковали ее аэродром. На момент удара там находилось до 20 самолетов СУ-34, сообщал источник УНИАН. Он же информировал, что в данном контексте можно утверждать о совместной спецоперации Службы безопасности Украины и Вооруженных сил Украины.

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