Кремль пытается дипломатическим путем достичь прекращения огня.

Россия понимает, что проиграла войну против Украины, поэтому ее руководство пытается сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины на Херсонщине.

Об этом политолог Андрей Пионтковский заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"У Кремля тяжелое положение: они понимают, что потерпели глубочайшее стратегическое поражение. Россияне боятся украинского контрнаступления на Херсонщине, военными средствами они не могут его сорвать, поэтому хотят сорвать дипломатическими. Поведение Москвы очень противоречиво, оно свидетельствует о когнитивном диссонансе как в голове фюрера, так и в коллективном бункере", - отметил он.

По словам эксперта, руководство РФ понимает свое поражение, поэтому пытается достичь прекращения огня.

"План покорения Украины провалился, и все, что они сейчас делают, - отчаянно добиваются прекращения огня. Этому и были в основном посвящены стамбульские переговоры. Вы же знаете, что таково было настойчивое условие Москвы - к этому пакету соглашений приписать еще прекращение огня в районе Херсона", - добавил Пионтковский.

Напомним, ранее российский оппозиционный политик Марк Фейгин спрогнозировал, к чему приведет освобождение Херсона.

Вас также могут заинтересовать новости: