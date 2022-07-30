Россия понимает, что проиграла войну против Украины, поэтому ее руководство пытается сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины на Херсонщине.
Об этом политолог Андрей Пионтковский заявил в эфире телеканала "Эспрессо".
"У Кремля тяжелое положение: они понимают, что потерпели глубочайшее стратегическое поражение. Россияне боятся украинского контрнаступления на Херсонщине, военными средствами они не могут его сорвать, поэтому хотят сорвать дипломатическими. Поведение Москвы очень противоречиво, оно свидетельствует о когнитивном диссонансе как в голове фюрера, так и в коллективном бункере", - отметил он.
По словам эксперта, руководство РФ понимает свое поражение, поэтому пытается достичь прекращения огня.
"План покорения Украины провалился, и все, что они сейчас делают, - отчаянно добиваются прекращения огня. Этому и были в основном посвящены стамбульские переговоры. Вы же знаете, что таково было настойчивое условие Москвы - к этому пакету соглашений приписать еще прекращение огня в районе Херсона", - добавил Пионтковский.
Напомним, ранее российский оппозиционный политик Марк Фейгин спрогнозировал, к чему приведет освобождение Херсона.