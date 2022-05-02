Президент подчеркнул, что для того, чтобы делать такие вещи, нужно полностью отбросить мораль и достижения победителей нацизма.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Россия ежедневно делает такие вещи, которые просто исключают любую адекватность.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Завершается 68-й день нашей обороны, 68-й день самоуничтожения России. Если когда-то у этого государства и было то, что мы называем репутацией, то сейчас Россия ежедневно делает такие вещи, которые просто исключают любую адекватность", - отметил президент.

Он напомнил, что вчера, 1 мая, министр иностранных дел РФ "открыто и не стесняясь" сказал, что самые большие антисемиты якобы среди самих евреев и что якобы Адольф Гитлер имел еврейскую кровь.

"Эти слова означают, что Высший дипломат России перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов", - сказал Зеленский.

Он добавил, что через эти слова главы российского МИД сегодня, 2 мая, в Израиле возник скандал.

"Но никто не слышит возражений или оправданий из Москвы, значит там соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел... Такой антисемитский выпад их министра означает, что руководство России забыло все уроки Второй мировой войны. А может никогда и не учило тех уроков. Поэтому вопрос: останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их новую позицию, останутся ли отношения с Россией как обычно. Потому что это все не случайно", - считает глава государства.

По его мнению, неслучайные слова министра иностранных дел РФ - большого знатока гитлеризма, неслучайно российские оккупанты на украинской земле создают так называемые фильтрационные лагеря, через которые проводят тысячи украинцев, где убивают, пытают, насилуют их.

"Не случайно оккупанты захватывают гражданских и вывозят как заложников или депортируют как бесплатную рабочую силу. Не случайно они ведут так называемую тотальную войну на уничтожение всего живого, после которой остается только сожженные руины от целых городов и сел. Чтобы делать это, нужно полностью отбросить мораль и достижения победителей нацизма. Но если такие люди в российском руководстве, это не означает, что они могут судить по себе о других в Европе или в мире", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что если россияне посылают своих граждан умирать "десятками тысяч на чужой земле и даже не забирают тела убитых с улиц, с дорог, с полей, то это не значит, что все остальные похожи на них".

"Если среди них есть люди, которые сами происходят из Украины, но поддерживают истребление украинцев и украинского, то это не значит, что все остальные отказались от нормальной человеческой морали", - добавил президент.

Напомним, Зеленский заверил, что мир не против людей в России.

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