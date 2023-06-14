С моря угрожает два десятка крылатых ракет.

В Черном море к двум российским ракетоносителям соединилась подводная лодка с "Калибрами".

Как сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в социальной сети Facebook, был зафиксирован еще один корабль с крылатыми ракетами на борту.

"К корабельной группировке на боевом дежурстве в Черном море присоединился еще один ракетоноситель - подводный. Суммарный залп "Калибров" увеличен до 20 единиц", - добавил Назаров

Видео дня

Угроза с моря: что известно

Напомним, вечером 13 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили, что, несмотря на шторм, в Черном море дежурит два российских ракетоносителя, на борту которых 16 крылатых ракет "Калибр".

Украинские военные предупредили о высокой опасности, и напомнили о ракетном ударе по Кривому Рогу, где из-за российской атаки погибли 11 человек и более 30 получили ранения.

По данным городской администрации, в результате ночной атаки в Кривом Роге повреждено около 400 квартир. Такие данные привел председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в одной из ракет, которыми ударили по городу, нашли около 50 компонентов, которые произвели в других странах.

Вас также могут заинтересовать новости: