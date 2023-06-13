Президент призывает партнеров к жесткой реакции в отношении субъектов и государств, которые помогают стране-агрессору.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы средства ПВО и современные истребители для прекращения ракетного террора, который совершает Россия в нашей стране. Об этом он сказал, комментируя очередную массированную ракетную атаку оккупантов по Украине.

В вечернем видеообращении глава государства подчеркнул, что в частности в Кривом Роге в результате ракетной атаки погибли 11 человек, среди них один ребенок, а всего более 30 человек травмированы.

"Этот сознательный российский удар по обычному городу лишь в который раз доказывает простую истину: мы должны вместе с партнерами обеспечить физически такие условия, чтобы российский террор стал невозможным. Первое – это наш воздушный щит. Достаточное количество систем ПВО достаточной мощности. Плюс современные истребители. Второе – это уничтожение основы для террора, для производства государством-террористом новых ракет", – сказал Зеленский.

По его словам, Россия до сих пор имеет возможность получать компоненты для производства ракет, которые созданы компаниями из разных стран мира, в частности компаниями из некоторых стран-партнеров.

"Разными путями эти компоненты потом поставляют в Россию. Если взять, к примеру, одну из ракет, которые ударили сегодня по Кривому Рогу, то около 50 компонентов в ней – преимущественно микроэлектроника – произведены в других странах", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что сегодня состоялась встреча представителей Украины с дипломатами соответствующих стран.

"Список компаний, которые поставляют России компоненты для убийств, у всех партнеров есть. И мы ждем выводов и быстрых действий, которые остановят российский ракетный террор", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина применила санкции против всех компаний в России, которые производят ракеты. По его словам, именно такие полные санкционные ограничения должны быть и на глобальном уровне против всех них.

"Каждый путь обхода санкций должен закономерно наказываться также на глобальном уровне. Должен быть усилен – максимально – экспортный контроль за критическими компонентами. Если кто-то выступает посредником или работает вместе с Россией, чтобы террористы могли и дальше подрывать жилые дома и убивать людей, то такие субъекты – бизнес или государство – заслуживают соответствующей реакции мира. Жесткой реакции", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что однозначно дешевле один раз и навсегда перекрыть для террористов пути поставки компонентов для террора, чем постоянно тратить новые и новые противоракеты для ПВО.

Атака РФ на Кривой Рог

Ночью 13 июня российские захватчики атаковали Кривой Рог. По городу выпустили шесть ракет – враг попал в многоэтажку и складские помещения. В результате удара погибли 11 человек, в том числе, россияне убили ребенка. Пострадали 36 человек.

Кроме того, по словам председателя Совета обороны города Александр Вилкула, повреждено около 400 квартир. В результате российской атаки повреждения получили более 70 жилых домов.

14 июня в Кривом Роге объявили Днем траура.

Вас также могут заинтересовать новости: