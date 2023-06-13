Захватчики держат наготове 16 "Калибров".

В Черном море значительно повысилась угроза, российские войска вывели ракетоносители. Захватчиков не остановил даже шторм, который сейчас бушует в море.

"Несмотря на штормовую погоду, враг вывел на боевое дежурство в Черном море два надводных ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами". Общее количество корабельной группировки в Черном море – 8 единиц", – сообщает оперативное командование "Юг".

Отмечается, что в Азовском море на дежурстве – один российский корабль без ракетоносителей. В командовании подчеркивают, что уровень ракетной угрозы – чрезвычайно высокий.

"На примере трагедии в Кривом Роге очевидно, что враг способен коварно атаковать абсолютно мирные гражданские объекты: 11 человек погибли, 36 получили ранения различной степени тяжести", – акцентируют в ОК "Юг".

В случае воздушной тревоги людей просят переходить в укрытие.

Война в Украине: важные новости

В ночь на 13 июня российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Враг ударил по пятиэтажному жилому дому и частному предприятию. Из-за атаки погибли 11 человек, среди которых ребенок. Ранения получили 36 гражданских лиц. Среда, 14 июня, объявлена в городе Днем траура.

В то же время партнеры продолжают оказывать Украине помощь, необходимую для освобождения ее территорий от российских захватчиков. Так, США объявили о новом пакете вооружения на 325 млн долларов. В него вошли боеприпасы для HIMARS, а также 15 БМП Bradley.

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