Отмечается, что не исключено иное развитие ситуации.

Война в Украине длится почти два года. За это время прогнозы экспертов кардинально изменились - от "Россия возьмет Киев за неделю" до "Россия едва может удержать Крым".

Эксперт по вопросам обороны и национальной безопасности Майкл Пек в колонке для CEPA дал собственный прогноз, как будет развиваться война в Украине в 2024 году.

Война будет продолжаться

Президент РФ Владимир Путин вложил свою политическую жизнь - а возможно, и физическое здоровье - в то, чтобы сделать с Киевом то же самое, что Красная армия сделала с Берлином. Украина устала и хочет мира, но украинцам нужно что-то позитивное, например, освобождение Крыма, а не просто умереть, чтобы отбиться от хищной мании величия в Кремле.

Видео дня

Если не произойдет какого-то решающего события на поле боя, на данный момент трудно представить себе мир, достигнутый путем переговоров, который примут обе стороны. Эта война в конце концов закончится, как и все войны. Но не в 2024 году.

Патовая ситуация

Чем больше Украина и Россия стремятся к победе, тем больше загоняют себя в тупик. Отчасти это связано со структурными недостатками обеих армий, такими как плохая тактика и нехватка ресурсов.

А также из-за распространения таких технологий, как беспилотники и боеприпасы с GPS-наведением, которые делают передвижение по открытой местности рискованным и побуждают войска затаиться. В любом случае, результатом, скорее всего, станет продолжение окопной войны и дорогостоящие сражения за малоизвестные села.

Появится еще больше "чудо-оружия"

Сможете ли вы угадать, каким будет чудо-оружие года в 2024 году? В предыдущих конкурсах участвовали беспилотники, ракеты HIMARS, гиперзвуковые ракеты и даже старые танки Leopard и десантные транспортеры Bradley.

В этом году лидером, вероятно, станет искусственный интеллект, который обещает сделать умные бомбы умнее, а процесс нацеливания на них - быстрее. Судя по истории, либо Украина, либо Россия - скорее, Украина с помощью Запада - получат кратковременное преимущество в области искусственного интеллекта, пока другая сторона либо не скопирует технологию, либо не научится сводить ее на нет.

США и Европа продолжат поддерживать Украину

Рост ультраправых партий в Европе и возможное переизбрание Дональда Трампа могут только беспокоить Киев. Но для демократических стран предательство союзников оставляет неприятный привкус.

Некоторым лидерам правых легко осуждать помощь Украине - до тех пор, пока они не являются партией власти. Возложите на них ответственность за передачу Украины Путину, и они запоют иначе.

Внимание мира переключится на другой конфликт

Это уже произошло, поскольку освещение войны в Газе в СМИ заглушило некогда бурный поток новостей об Украине.

В свою очередь, внимание к Газе может переключиться на потенциальные конфликты между Израилем и Ираном, Ираном и Америкой, Китаем, Тайванем и Америкой. Но не менее вероятно, что неожиданный конфликт возникнет где-нибудь еще и привлечет внимание всего мира.

Прогноз войны в Украине 2024 - что говорят эксперты

Эксперты назвали пять наиболее вероятных сценариев развития событий в войне Украины против России на 2024 и 2025 годы:

тотальная дестабилизация - 27,26%;

позиционная война - 31,02%;

замораживание войны - 18,8%;

нарастающее преимущество Украины - 18,8%;

победа Украины - 3,76%.

Ни один из сценариев не предусматривает ни тотальной победы Украины, ни ее поражения. При этом каждый сценарий имеет ряд дополнительных условий.

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