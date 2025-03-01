Пострадал контейнеровоз "MSC LEVANTE F", принадлежащий ведущей европейской компании.

Российская армия вечером 1 марта нанесла баллистический удар по Одесскому морскому торговому порту, ранены двое рабочих предприятия. Из-за вражеской атаки повреждены два гражданских судна под иностранными флагами, одно из которых транспортировало более 20 тысяч тонн кукурузы и сои.

Как заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, в результате удара повреждены два гражданских судна.

По его словам, это балкер "SUPER SARKAS", который ходит под флагом Сьерра-Леоне. Судно транспортировало более 21 тысячи тонн кукурузы и сои на экспорт. Также поврежден контейнеровоз "MSC LEVANTE F" под панамским флагом, принадлежащий ведущей европейской компании.

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Кулеба отметил, что эти суда - с абсолютно гражданскими грузами. Кроме них пострадали и другие объекты портовой инфраструктуры.

"В целом это уже 29-е гражданское судно, которое получило повреждения в результате российских атак. Несмотря на обстрелы, украинский морской продовольственный коридор продолжает функционировать. С момента его открытия обработано 106 миллионов тонн грузов, из которых почти 70 миллионов тонн - зерно. Это около 4 тысяч судов, которые доставили продукцию в страны Африки, Азии и Европы", - подчеркнул чиновник.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, 1 марта около 17:50 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы. Предварительно, баллистической ракетой типа "Искандер-М".

В результате атаки ранения получили двое сотрудников Одесского порта, они доставлены в больницу.

Начато расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Продолжается осмотр места происшествия, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Другие атаки по Одесской области

Как писал УНИАН, 28 февраля вечером вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область беспилотниками. В результате атаки и падения обломков загорелся одноэтажный частный дом, предприятие, помещение спортивного учреждения, а также грузовые и легковые автомобили. Погиб 41-летний мужчина, еще три человека получили ранения. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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