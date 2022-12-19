РФ завозит туда инженерные части войск.

Представитель по иностранным делам Объединенного переходного кабинета Беларуси (созданного бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской - УНИАН) Валерий Ковалевский заявил, что россияне завозят инженерные части войск в Беларусь. Это говорит о том, что роль беларусской территории в войне РФ против Украины будет повышаться.

В эфире Эспрессо он рассказал, что беларусская пропаганда выставляет Украину как угрозу, как ту страну, которая собирается нападать на Беларусь. Именно поэтому нужно быть готовыми, а даже действовать на опережение.

"Соответственно, проводится скрытая мобилизация в Беларуси, проверяются резервы, приходят к военнообязанным мужчинам для проверки их наличия и готовности", - прокомментировал представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси.

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Ковалевский отметил, что сейчас на беларусской территории находится недостаточное количество российских и беларусских военных для осуществления наступательных действий.

"Однако завозятся инженерные части, которые являются скелетом войск, потому что довезти живую силу и технику не займет много времени. То есть тенденция идет в сторону того, что роль беларусской территории в этом конфликте будет повышаться", - подчеркнул он.

Вероятное наступление из Беларуси

Как сообщал УНИАН, по данным британской разведки, 13 декабря Беларусь начала внеочередную проверку боеготовности своих сил. Учения проходили на северо-западе страны, вдали от украинской границы. Кроме того недавно Россия перебросила в Беларусь дополнительные подразделения мобилизованных резервистов.

В британской разведке отметили, что Беларусь сыграла ключевую способствующую роль в наступлении России на Киев с 24 февраля, однако пока вряд ли беларусские войска и российские подразделения, проводящие учения, составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление на север Украины.

17 декабря представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что сейчас Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины.

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