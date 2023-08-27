Представитель Ирана сообщил, что ни один из контрактов на экспорт дронов с другими странами не расторгнут.

Выступая перед иранскими СМИ, бригадный генерал Реза Талаи-Ник указал на экспорт иранских дронов в другие страны и сказал, что большое количество этих стран обратились с просьбой закупить дроны у Ирана.

"У наших дронов много клиентов, и многие страны просят купить у нас дроны", - сказал он, пишет Mehr News Agency.

Генерал заявил, что Иран не выставляет на обозрение все свои дроны из-за некоторых оговорок, добавив, что "если у нас нет политических соображений и соображений безопасности в отношении той или иной страны, и мы уверены, что этот дрон не будет использован ненадлежащим образом, и учитывая мощности производства дронов и внутреннего спроса, мы готовы экспортировать дроны, которые входят в портфель экспортной продукции".

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"Сейчас у наших дронов много заказчиков, и мы получили несколько запросов от западных и европейских стран, хотя они не хотят называться", - сказал Талаи-Ник.

Представитель сообщил, что ни один из контрактов на экспорт дронов с другими странами не расторгнут.

"Что касается прошлых обменов с такими странами, как Россия, то ни один из них не отменен. Однако каждый из них проходит через свои специфические процессы", - отметил он.

Иранские дроны - подробности

Иран заявил, что беспилотная версия отечественного истребителя-невидимки Qaher-313 будет представлена уже в ближайшие месяцы. Как сообщает MEHR News Agency, глава Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO) Афшин Хадже Фард сказал, что истребитель Qaher-313 "строится в двух версиях, одна из которых представляет собой беспилотный самолет и будет представлена в ближайшие месяцы".

Иран показал свой новый дрон - смертоносный Mohajer-10. Иранская сторона заявила, что этот беспилотник может непрерывно летать 24 часа, сообщает местное агентство IRNA. По его данным, в дрон можно залить 450 литров горючего.

В июне текущего года спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби публично подтвердил, что Иран и РФ договорились о производстве беспилотников. По его словам, это полномасштабное оборонное партнерство, в частности, нанесет ущерб Украине. По его мнению, завод по производству иранских дронов в России может быть полностью запущен в 2024-м.

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