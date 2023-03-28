В разведке отметили, что оккупанты не просто так вслух прочитали паспортные данные женщины из видео.

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло подлинность пропагандистского ролика про "украинских нацистов", которые стреляют по автомобилю с женщиной и ребенком.

"Размещенное недавно в Сети видео, на котором неизвестный в украинской военной форме якобы стреляет по гражданскому авто женщины с маленьким ребенком, - является российским фейком и вражеской ИПСО", - отметили в ГУР.

В разведке подробно аргументировали, почему видео фейковое:

Видео дня

локация на оккупированной территории между Донецком и Макеевкой: поворот с Окружной дороги стрельбище "ДНР";

один из источников вброса — ник "Юрий Алексеич Z V";

украинские военные наносят на свои авто сплошные кресты. А это кресты Вермахта;

регистраторы в Украине запрещены даже в глубоком тылу и на западе Украины;

кузов автомобиля, на котором якобы едут украинские военные был изготовлен на России и никогда не поставлялся в Украину;

некачественный монтаж. На 1:35 военный в непосредственной близости от машины стреляет из автомата. Но громких звуков выстрелов нет. Окно машины открыто. Шел разговор через окно. Звука закрытия окна нет. Когда машина едет обратно снова слышно, что окно открыто. Выстрел был, потому что на видео виден разлет гильз. В этот момент должен был бы быть хоть какой-то звук.

В ГУР отметили, что это отвратительная попытка вражеской ИПСО, чтобы очернить воинов ВСУ, показать их жестокими и неадекватными, а также создать конфликт с представителями мусульманского сообщества. На этот раз — с крымскими татарами, ведь из диалога военного и женщины, которая была за рулем, можно понять, что она якобы принадлежит к крымскотатарскому народу.

"Ролик оказался полным провалом и очередным тупым фейком российской пропаганды, которая в своих болезненных фантазиях не гнушается никакими этическими нормами и темами", - отметили в ГУР.

Фейк с обстрелом машины

Как сообщал УНИАН, российские пропагандисты пробили очередное дно, сняв бездарное постановочное видео о том, как "украинские фашисты" останавливают авто с гражданскими, оскорбляют их и открывают огонь.

Фейк разоблачили довольно быстро. Авто "нацистов" оказалось российским, а снимали спектакль на окраине Донецка. Интересно, что фейковость ролика признали даже военкоры, которые сами его и распространяли.

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