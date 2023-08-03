Корабельная группировка развернута очень мощно в Черном море.

После "шахедной" атаки есть серьезная угроза ракетных ударов российскими оккупантами по Украине, поэтому не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в телемарафоне.

Она отметила, что корабельная группировка развернута достаточно мощно – 17 кораблей в Черном море и один корабль дежурит в Азовском море.

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"Два ракетоносителя продолжают боевое дежурство-надводный и подводный. 12 ракет типа "Калибр" они могут вместе нести. И это говорит о том, что после длительной паузы ракетоносители будут выведены на дежурство как раз после "шахедной" атаки на один из портов", - подчеркнула она.

По ее словам, после шахедной атаки враг часто применяет ракетные обстрелы, опираясь на те данные, которые были получены после предыдущей атаки.

"То есть обнаружение систем противовоздушной обороны и прокладывание маршрутов для ракет с максимальным поражением. Поэтому силы обороны начеку, мы осознаем опасность. Поэтому в случае воздушной тревоги будьте особенно оперативны и направляйтесь в укрытие", - подчеркнула Гуменюк.

Воздушные удары РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла удар иранскими БПЛА типа "Shahed". Украинская противовоздушная оборона уничтожила 23 ударных БПЛА.

Враг нанес 5 ракетных, 89 авиационных ударов и совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Также сегодня ночью оккупанты запустили по Киеву дроны-камикадзе. Всего полтора десятка, но все они были сбиты на подлете к столице.

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