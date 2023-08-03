Эта воздушная тревога стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения.

В ночь на 3 августа произошла восьмая подряд атака барражирующих боеприпасов Shahed по Киеву.

Об этом речь идет в сообщении КМВА. Там подчеркнули, что снова, как и вчера, атака была массированой. "Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено почти полтора десятка воздушных целей", - раскрыли детали в КМВА.

По информации на эту минуту, в столице обошлось без жертв и разрушений. При этом в КМВА отметили, что данные могут уточняться.

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Эта воздушная тревога в столице длилась ровно три часа и стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения.

"Поблагодарите за безопасность бойцов противовоздушной обороны! Благодарите их чаще, и не только в дни, когда есть тревоги", - призвал начальник КМВА Сергей Попко.

Ночная воздушная тревога

Ночью в Киеве и нескольких областях объявляли воздушную тревогу. В небе Украины были зафиксированы вражеские дроны-камикадзе. В частности, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях угроза применения ударных БПЛА.

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