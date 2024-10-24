Сначала сообщалось о двух погибших, но информация не подтвердилась.

Количество пострадавших в результате авиационного удара российских оккупантов по городу Купянск Харьковской области возросло до девяти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Сначала он заявил, что около 10:00 враг ударил по Купянску, попав вблизи магазина и рынка.

"К сожалению, есть погибшие, предварительно - двое. По меньшей мере трое раненых. Экстренные службы работают на месте, данные обновляются", - написал он.

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Впоследствии глава ОВА сообщил, что информация о погибших в Купянске не подтвердилась.

"Из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии. В результате авиационного удара предварительно пострадали четыре человека", - отметил Синегубов.

Он также добавил, что частично было разрушено двухэтажное торговое здание, повреждены 12 торговых киосков и остекление окон нежилых зданий.

Позже начальник ОВА отметил, что количество пострадавших в результате авиаудара возросло до девяти.

"Травмированные - в возрасте от 40 до 71 года. Четыре человека госпитализированы. Среди них один человек в тяжелом состоянии, трое - в среднем. Информация обновляется", - написал Синегубов.

Повреждение железнодорожных путей между Николаевом и Херсоном из-за обстрела РФ

Сегодня, 24 октября, в "Укрзализныце" заявили, что в результате вражеского обстрела повреждены железнодорожные пути на участке между Николаевом и Херсоном.

Всех 78 пассажиров, которые направлялись в Херсон и вынужденно остановились в Николаеве, железнодорожники вместе с Херсонской ОВА пересадили в автобусы в Николаеве и доставили в город.

Также железнодорожники уже закончили восстановление поврежденного пути, движение поездов будет осуществляться по графику.

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