Зеленский отметил, что также оккупанты шантажируют учителей, воруют деньги, направленные на выплату пенсий.

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

"Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге Украины – в Херсонской и Запорожской областях. Там строят пыточные. Похищают представителей местной власти и всех, кого считают заметными для местных общин",- подчеркнул он.

Зеленский отметил, что также оккупанты шантажируют учителей, воруют деньги, направленные на выплату пенсий, а также блокируют и воруют гуманитарную помощь, доводят людей до голода.

"Оккупанты еще и пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР". Переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России", - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что все это требует большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета:

"Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они - это часть оккупационной машины".

Зеленский также сказал о необходимости эмбарго на поставки нефти из России.

"Каждый в Европе и Америке уже видит, что Россия откровенно использует энергоносители для попытки дестабилизировать западные общества. Российская ставка на хаос на топливных рынках не должна сработать", - отметил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский предупредил о наступлении оккупантов на Донбассе.

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