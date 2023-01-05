В частности, Россия и в дальнейшем сможет бомбардировать территорию Украины, но из-за рассредоточения самолетов в разных местах появятся трудности с техническим обслуживанием.

Британская разведка спрогнозировала, как повлияет на способность России наносить удары по инфраструктурным и гражданским объектам в Украине передислокация российских самолетов с авиабазы "Энгельс".

Как сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter Россия переместила тяжелые бомбардировщики дальнего действия Ту-95МС и средние бомбардировщики Ту-22М3 на Дальний Восток РФ.

Как известно, 5 и 26 декабря авиабаза авиации дальнего действия "Энгельс" подверглась поражениям и было повреждено несколько самолетов.

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"Весьма вероятно, что Россия отреагировала на инциденты путем рассредоточения самолетов дальней авиации, особенно на аэродромах, расположенных подальше от Украины", - констатирует разведка.

В то же время, как отмечается, эти российские самолеты и в дальнейшем смогут наносить удары крылатыми ракетами по Украине, поскольку соответствующее вооружение может поражать объекты на расстоянии 5 тыс. км.

"Однако управление из разрозненных локаций создаст дополнительное давление на техническое обслуживание и еще больше сократит ограничены часа полетов на этих устаревших самолетах", - прогнозируют в Министерстве обороны Великобритании.

Взрывы на российских аэродромах

В течение последних нескольких недель на территориях военных аэродромах РФ происходила "бавовна". Взрывы раздавались, в том числе, в Энгельсе Саратовской области. По данным журналиста Владимира Золкина, в результате последних взрывов на аэродроме "Энгельс" были повреждены 5 бомбардировщиков Ту-95.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российское командование прячет свои бомбардировщики, поскольку понимает, что Украина может их уничтожить. По его словам, в России не очень много пригодных самолетов, которые могут осуществлять бомбардировки территории Украины с воздуха.

В британской разведке считают, что периодические взрывы на аэродромах на территории РФ свидетельствуют о проблемах с имеющимися у страны средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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