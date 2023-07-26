Обозреватель сомневается, что это только акт устрашения.

Россия подняла в небо 12 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Есть угроза, что по Украине готовится массированный ракетный удар, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"12 Ту-95МС - это суммарный пуск от 24 до 48 ракет, с учетом их щадящей нагрузки, но максимальный потенциал - 96, которого применено, конечно же, не будет, но все же... Примерно в 17:00 они будут в зоне пуска, и там посмотрим, устрашение это или расчехлили боекомплект", - отметил он.

Обозреватель сомневается, что россияне подняли в небо 12 стратегических самолетов с изношенным ресурсом для одного только устрашения.

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"Берегите себя, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ну, и как всегда - не снимайте работу ПВО", - добавил Коваленко.

Воздушная тревога 26 июля - что сообщалось

Как писал УНИАН, около 14:00 почти во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу в связи с запуском крылатых ракет.

В Воздушных Силах ВСУ предупредили, что группа вражеских бомбардировщиков Ту-95МС из 12 самолетов вылетела с аэродрома "Оленья", Мурманской области РФ:

"Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - 17.00. Следите за сообщениями. В случае объявления тревоги-направляйтесь в укрытие!".

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