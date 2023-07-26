В ОПУ призвали не игнорировать тревогу.

Обновлено (14:32): По областям Украины – отбои воздушной тревоги. Сергей Борзов, глава военной администрации Винницкой области, где сообщалось о взрывах, сообщил, что "все службы работают".

Около 14-и часов в среду, 26 июля, почти во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Как сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины, тревога объявлена в связи с запуском врагом крылатых ракет.

Видео дня

"Центральные, северные регионы-ракетная опасность! Западные регионы ракетная опасность. Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет с восточного направления", – говорится в сообщении.

Глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил: "Внимательно относитесь к тревоге!".

Telegram-каналы одновременно сообщали, что воздушные цели зафиксированы в нескольких областях – Киевской, Винницкой, Житомирской. Частично это подтверждает командование ПС, призывая жителей Винницкой области пройти в укрытие. Вскоре начали появляться сообщения о взрывах в Винницкой и Житомирской областях.

Кроме того, в ПС сообщили, что группа вражеских бомбардировщиков Ту-95МС из 12 самолетов вылетела с аэродрома "Оленья", Мурманской области РФ.

"Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17.00. Следите за сообщениями. В случае объявления тревоги-направляйтесь в укрытие!", – говорится в сообщении.

Telegram-канал "Николаевской Ванек" информирует, что часть бортов может направляться на передислокацию в Энгельс.

"Если курс не изменят– в районе пусков будут ориентировочно в 16:50-17:30. если будут пуски ракет – ориентировочный подлет ракет к нашей территории – 18:10 – 19:20", – пишет канал.

Последние атаки по Украине - чем бьет РФ

с 24 июня Россия перестала обстреливать Украину крылатыми ракетами авиационного базирования Х-101/555. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что РФ накапливает боекомплект либо на День Независимости Украины, либо к отопительному сезону.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 26 июля сообщила, что Россия начала использовать для атак по Украине беспилотники-камикадзе "Shahed" собственного, а не иранского производства.

Вас также могут заинтересовать новости: